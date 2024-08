SJL: madre denuncia que recibe amenazas de muerte tras pagar préstamo para salud de su hijo

Una madre de familia del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) denunció que está siendo extorsionada y amenazada de muerte por una deuda que ya pagó. Según indica, hizo un préstamo de 1, 300 soles para el tratamiento oncológico de su hijo menor, pero ya fue cancelado en su totalidad.

"Pedí prestado 1,300 soles, pero la señora (Isabel Rosario Sotelo Cruces) que me prestó me han cobrado 2,400 soles. He pagado todo en efectivo y ahora pido apoyo para que proceda esta denuncia", expresó.

Visiblemente preocupada, la madre acusa a Sotelo Cruces de constantes amenazas. "Ella ha venido a mi casa junto a su esposo para amenazarme, diciéndome que, cuando salga de la cárcel, me va a matar", señaló la mujer.

La madre, quien ahora teme por su vida, explicó que conoció a la señora Sotelo porque le brindaba el servicio de lavado de ropa, y fue entonces cuando supo que prestaba dinero. "Ya le pagué todo lo que le debía, no tengo más dinero. Pido de todo corazón que me ayuden", imploró.

INVESTIGACIÓN

La denunciante informó que ya presentó la denuncia en la comisaría de La Huayrona y que el caso se encuentra en la Fiscalía de la Nación. Además, indicó que Sotelo Cruces tiene antecedentes por estafa. "En la comisaría de La Huayrona me dijeron que esta señora tiene antecedentes y que está acostumbrada a estafar a las personas", recalcó.