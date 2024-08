Samantha Batallanos se sometió a una luxación de costillas para reducir su cintura

La modelo y exMiss Perú, Samantha Batallanos, ha dejado a muchos sin palabras al revelar que se sometió a una cirugía de luxación de costillas. En una entrevista para un programa local, Batallanos explicó que la intervención quirúrgica, que busca reducir drásticamente el tamaño de la cintura, implicó romper, luxar y hundir sus costillas. “Me he hecho unas cositas, que ya me hice antes. Las rompen, te las luxan y te las hunden para que la cintura sea mucho más finita”, relató la modelo.

DETALLES DE LA CIRUGÍA Y RIESGOS ASOCIADOS

Durante la conversación, Ernesto Pimentel, conductor del programa, expresó su sorpresa ante la confesión y preguntó sobre los riesgos del procedimiento. Batallanos aseguró que, aunque la operación puede parecer extrema, los riesgos son mínimos si se siguen correctamente las indicaciones del postoperatorio. “Siempre cuando hagas bien el postoperatorio, no hagas mucho peso, no entrenes después de operarte, esas cosas hay que cuidarlas siempre”, enfatizó.

APOYO FAMILIAR Y VIDA PERSONAL

Además de hablar sobre su intervención quirúrgica, Samantha Batallanos compartió detalles sobre su vida personal, especialmente su relación con Jonathan Maicelo, con quien ha retomado su romance. La modelo destacó el apoyo incondicional de su familia, en particular de su padre. “Ha hablado con mi papá y él entiende mucho el tema de las relaciones. Quiere lo mejor para mí y lo quiere a él también,” comentó Batallanos.

La decisión de Samantha Batallanos de reconciliarse con Jonathan Maicelo, después de haberlo denunciado por maltrato físico y psicológico, ha generado controversia. La periodista Magaly Medina criticó duramente a Batallanos en su programa ‘Magaly TV La Firme’, cuestionando su decisión de retomar la relación. Medina afirmó que Batallanos “debe de quererse bien poquito” para volver con alguien al que había denunciado previamente, mostrando imágenes de la pareja en un circo para ilustrar su punto.