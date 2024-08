"Prevenir para Proteger": intensifican campaña para proteger a niños y adolescentes de la violencia sexual

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha intensificado su campaña "Prevenir para Proteger" con el fin de equipar a padres, madres y educadores con las herramientas necesarias para fomentar un entorno seguro para las niñas, niños y adolescentes.

A través de talleres y materiales educativos, la iniciativa busca promover la conciencia sobre la importancia de la privacidad, el respeto por el cuerpo propio y la creación de un diálogo abierto y confiable dentro del núcleo familiar.

Estrategias de protección y prevención

La campaña destaca varias estrategias clave que los cuidadores pueden emplear para asegurar el bienestar de los jóvenes. Entre estas, se enfatiza la enseñanza sobre la integridad del cuerpo desde una edad temprana, la importancia de establecer un ambiente de comunicación seguro y la necesidad de construir un entorno que nutra las relaciones positivas y la autoestima.

Derecho a decir "NO"

El MIMP subraya que conocer el derecho a decir "NO" es crucial para que los menores puedan establecer límites claros y pedir ayuda en situaciones de riesgo. Este enfoque proactivo no solo pretende educar a los menores sobre cómo defenderse de potenciales amenazas, sino también preparar a la sociedad para actuar de manera informada y sensible ante casos de violencia sexual.

Con la implementación de estos programas, el MIMP aspira a reducir los incidentes de violencia y asegurar un futuro más seguro para la próxima generación.