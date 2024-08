Ministerio de la Mujer se pronuncia por incidente contra la congresista Patricia Chirinos en Barranco

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó los actos de violencia contra la congresista Patricia Chirinos que se encontraba acompañada con su compañero Luis Aragón. El incidente ocurrió el último fin de semana en el bar 'La Noche' en Barranco.

En un mensaje de Twitter, la entidad declaró que “la violencia, en cualquier forma y en cualquier lugar, es inaceptable y debe ser enfrentada con firmeza”.

Patricia Chirinos también habló sobre el incidente en su cuenta de Twitter. “En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio”, comenzó su post la parlamentaria.

“La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras”, agregó, agradeciendo por el apoyo y solidaridad.

LOS HECHOS

En la madrugada del domingo 4 de agosto, los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón vivieron un momento incómodo en el bar 'La Noche', cuando un grupo de clientes del lugar reaccionaron con insultos y expresiones como “¡Fuera!” y “¡Que se vaya!”. Chirinos respondió levantando el dedo medio y llamando 'imbéciles' a los presentes antes de irse.