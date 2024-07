Metropolitano: MTC se compromete a dar solución a los problemas que aquejan el servicio

Las negociaciones para evitar la suspensión del servicio del Metropolitano, uno de los principales sistemas de transporte público de Lima, siguen en pie. El pasado lunes, los concesionarios de los buses, agrupados en la asociación “A Movernos” y AFIN, se reunieron con Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este encuentro se llevó a cabo en la sede del MTC, ubicada en el Cercado de Lima, y buscó consensuar una solución a los problemas que afectan al sistema de transporte desde hace más de 14 años.

Durante la reunión, los empresarios destacaron la apertura y compromiso del ministro Pérez Reyes para abordar los conflictos a corto, mediano y largo plazo. “Queremos expresar nuestro agradecimiento al ministro por su disposición para escucharnos y por su compromiso en buscar una solución a la crítica situación que enfrenta el sistema de transporte metropolitano”, se lee en el comunicado emitido por los concesionarios. Este gesto de colaboración surge en un momento crucial, donde se espera que el MTC trabaje en una hoja de ruta para resolver los problemas persistentes del Metropolitano.

ROMPEN RELACIONES CON LA ATU

Hace una semana, los representantes del Metropolitano decidieron romper relaciones con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) tras concluir que la institución no muestra interés real en solucionar la crisis. “Las conversaciones han demostrado ser infructuosas debido a que los funcionarios no parecen comprender la gravedad de la crisis”, menciona la misiva enviada por los concesionarios. Esta decisión refleja un creciente desencanto con las propuestas de la ATU, las cuales no han logrado abordar adecuadamente las necesidades del sistema.

En julio, las empresas concesionarias advirtieron que suspenderían el servicio si no se atendían los incumplimientos en las mesas de trabajo con la ATU. “Los costos de operación del Servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este sistema no sea autosostenible”, recalca el comunicado. Las propuestas para reducir la tarifa de los boletos y ajustar los costos operativos aún no han tenido respuesta, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.

Las reuniones entre el MTC y los concesionarios continuarán el próximo lunes 5 de agosto. Se espera que estas conversaciones avancen hacia una solución integral que priorice el bienestar de los miles de usuarios del Metropolitano. La situación actual exige una atención urgente y efectiva para garantizar que el servicio de transporte público siga funcionando sin interrupciones, y la colaboración entre el Ministerio y los concesionarios será clave para lograr este objetivo.