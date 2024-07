¡Insólito! Ladrón de autopartes llora tras ser capturado en Chorrillos

Cansados de la inseguridad en Chorrillos, vecinos alertaron al personal del serenazgo sobre un delincuente dedicado a robar autopartes. Con la información recogida, los agentes realizaron un operativo en la cuadra 7 de la Av. Ariosto y lograron capturar al criminal.

ACTO DELINCUENCIAL SIN FINAL FELIZ

A pocos instantes de cometer una nueva fechoría, el propietario de un vehículo estacionado en la puerta de su casa se dio cuenta del accionar criminal.

Al quedar al descubierto, el malhechor escapó por las calles de Chorrillos, sin imaginar que el dueño de la unidad lo seguiría hasta lograr capturarlo. Tras ello, el dio una fuerte golpiza, mientras que el delincuente negaba robar las autopartes de los coches.

"Él decía: 'Yo no soy, yo no hecho nada, soy inocente', y no dio su nombre", declaró en Willax el propietario del auto.

Finalmente, al estar en manos del personal de serenazgo comenzó a llorar, mientras que esperaba ser trasladado a la comisaría del distrito, dependencia donde han comenzado las investigaciones correspondientes.