¡Escándalo! Esposa de Cueva se habría involucrado en matrimonio del arquero Joel Pinto

Pamela López se encuentra en el ojo de la tormenta. Recientemente, un mensaje llamó la atención en el programa de Rodrigo Gonzáles, pues dejó a entrever que la conducta de la esposa de Christian Cueva no sería tan intachable.

Luego que los medios de prensa y la población en general se mostraran a favor de Pamela López cuando se conoció que Christian Cueva y Pamela Franco tendrían una relación, se conoció que López se habría involucrado en el matrimonio del arquero Joel Pinto.

Una mujer, seguidora del conocido ‘Peluchín’, le envió un mensaje en vivo y aseguró ser la exesposa del arquero Joel Pinto, dijo estar sorprendida con la manera como se trataba a López en el trío amoroso, pues está quedando como una víctima de la infidelidad de Cueva.

Señaló que López fue la manzana de la discordia en su relación con el arquero, además, dijo que todo ocurrió en el año 2010, cuando ella era la esposa del deportista. “Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto”, escribió.

Añadió que la esposa de Cueva le hizo exactamente lo mismo que hoy le hace Pamela Franco. Incluso, dijo que Cueva se comunicó con ella para saber si [la infidelidad] era cierta, pero en ese momento ella prefirió mantener todo en silencio.

INFIDELIDAD

Tras conocerse que Christian Cueva tendría una supuesta cercanía a Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, López usó sus redes para compartir algunos mensajes bíblicos, así como reflexiones, luego de que permaneció mucho tiempo en silencio.