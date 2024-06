Fiorella Cayo asegura que manipularon imágenes de su intervención policial

La actriz Fiorella Cayo sigue dando qué hablar. Esta vez usó sus redes sociales para referirse a las imágenes difundidas por el programa Magaly Tv, La Firme, donde se le interviene policialmente por pasarse la luz roja del semáforo y conducir en estado de ebriedad.

El video causó polémica, pues la actriz se mostró desafiante con la autoridad, incluso, los amenazó. Cayo insinuó que las imágenes difundidas fueron manipuladas y criticó a quienes opinan sin conocer el contexto completo.

“El arte existe para que la realidad no nos destruya, nos lleva a un mundo en el que podemos sentir mil emociones y ser libres para sentir sin juzgar y sin juzgarnos. Nunca opinemos si no sabemos ni los antes ni los porqués, y sobre todo si no tienes ni una idea de quién es y cómo es cada uno en la ecuación”, dijo en sus redes sociales.

Además, la actriz sugirió que las imágenes fueron manipuladas para perjudicar su imagen. “Siempre hay personas que manipulan información en función a sus objetivos, pero la justicia de Dios siempre llegará”, enfatizó.

NO LE CREEN

Por su parte, el conductor Rodrigo Gonzáles, conocido como ‘Peluchín’, se mostró indignado por la respuesta de Cayo ante las imágenes difundidas y aseguró que no hubo manipulación, al contrario, opinó que el video muestra claramente el comportamiento de la actriz, además, criticó su actitud frente a los policías que la intervinieron.