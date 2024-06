Revelan video donde Fiorella Cayo arremete contra la autoridad: “a mí no me vas a tratar así”

La actriz Fiorella Cayo, recordada por su personaje en la novela Torbellino, estuvo en el ojo de la tormenta los últimos días, pues fue detenida por pasarse la luz roja del semáforo en su vehículo y manejar en estado de ebriedad.

Debido a ello, Cayo fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde se le tomó la fotografía para el expediente de su caso y hasta fue esposada para conducirla a un laboratorio en Surquillo, donde el dosaje etílico resultó con 0.61 g/L de alcohol en la sangre, cuando el límite permitido es hasta 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre cuando se conduce un vehículo.

“UBÍCATE”

La actriz terminó amenazando a los agentes que la detuvieron, según los videos difundidos por el programa Magaly TV, La Firme: “Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica, vas a tener un grave problema porque yo soy abogada”, se le escucha decir.

Luego reclamó: “Tres hombres como ustedes paran a una chica”, en respuesta, uno de los agentes le recordó que se había pasado la luz roja del semáforo, a lo que Cayo arremetió: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así, qué te pasa, estás loco tú... no, ya me molesté, ya me molesté”, contestó.