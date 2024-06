¡Atención! Más de 6 300 pasaportes pendientes de recojo podrían ser anulados

Más de 6,300 usuarios que tramitaron su pasaporte electrónico aún no recogen su documento de viaje, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, de no retirarlo dentro del plazo de 60 días ordinarios, contabilizados desde la fecha del trámite, este sería anulado y, posteriormente, destruido, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.



La institución exhortó a los usuarios a recoger su documento de viaje en el más breve plazo en la sede donde fue tramitado o, de lo contrario, deberán volver a pagar la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Pagalo.pe, por el derecho de trámite, con el código 01810, y sacar una nueva cita.



Recordemos que el artículo 37° del Reglamento de la Ley de Migraciones otorga un plazo de 60 días para recoger el pasaporte, luego de dicho periodo, será automáticamente anulado en el sistema y, posteriormente, destruido de acuerdo con el procedimiento establecido.



Solo en la sede central de Migraciones en Breña, existen un total de 3,444 pasaportes electrónicos pendientes de recojo, mientras que en las agencias descentralizadas de Lima y Callao más de 1,300 documentos.



La diferencia la completan los Centros de Mejor Atención al Ciudadano y las jefaturas zonales de todo el país con 980 y 596 pasaportes electrónicos pendientes de recojo, respectivamente.



CITAS NO ASISTIDAS



Migraciones exhorta a los ciudadanos a tramitar su cita de pasaporte electrónico de forma responsable, puesto que, desde inicios del 2023 hasta la fecha, más de 40,455 personas que programaron su cita no se presentaron.



En este mismo periodo, un total de 7,994 documentos de viaje fueron anulados, por no haber sido recogidos por los usuarios dentro de los 60 días ordinarios en la sede donde fue gestionado.