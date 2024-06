¿Caño o cañazo? Captan a vendedor llenando botellas de agua recicladas con misterioso líquido

Un video que circula en redes sociales ha generado gran polémica y preocupación entre los usuarios. En las imágenes, se observa a un vendedor ambulante en la zona de Pro, en Los Olivos, llenando botellas recicladas de la marca de agua mineral San Carlos con un líquido cristalino, que ha levantado sospechas sobre su origen.

En el video, se puede ver al hombre, vestido con una casaca negra y una gorra, sentado rodeado de decenas de botellas y tapas. Utilizando un embudo y una jarra, procede a llenar las botellas recicladas y luego las cierra con tapas que tiene a su disposición. "Ahí está el agua san caño que toman todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Rico no? Agarra la botellas y a llenar con el embudo. Con la jarra cochinita no importa porque acá la gente no sabe como la llenan. Ese es mi tío, todo un emprendedor", dice la persona que graba el video, el cual fue subido a TikTok.

¿AGUA DE CAÑO O CAÑAZO?

La publicación ha generado un intenso debate en redes sociales acerca del verdadero contenido de las botellas. Mientras algunos usuarios han manifestado su preocupación por la posibilidad de que se trate de agua de caño, otros han afirmado que el líquido en cuestión es en realidad "cañazo", un aguardiente hecho a base de caña de azúcar, conocido en la región.

"Mano, él vende cañazo", comentó un cibernauta, mientras que otro añadió, "No es agua, es cañazo. Yo paso por ahí y los llenadores de combis le compran". Otros comentarios similares decían: "Para los que no saben, es cañazo, parecido al pisco", y "Eso es cañazo para el frío".

Incluso, algunos afirmaron conocer al hombre del video, popularmente conocido como "Cañita" en su barrio.