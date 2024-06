Monique Pardo víctima de la inseguridad: denuncia que vaciaron sus cuentas

La artista y bailarina, Monique Pardo, denunció públicamente que le han vaciado por completo sus cuentas bancarias y, con ello, la han dejado en una situación de carencia. Por medio de una llamada telefónica a un medio local, la exvedette mostró su preocupación y temor por esta situación.

“Me han vaciado mi cuenta. Era para mi comida, mi salud, tengo miedo que me dé un infarto”, reveló la artista para El Popular. Explicó que su cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) fue vaciada, pero por seguridad prefirió no revelar el monto que sustrajeron los delincuentes.

Añadió que hicieron el robo por medio de Yape. “Ahorita me están medicando. Yo acabo de volver de mi doctor y al querer pagar el taxi que me ha traído de la clínica, me salía que mi cuenta tenía inconvenientes”, informó la exvedette.

Luego, explicó que acudirá a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente, pero luego de atenderse pues estuvo a punto de sufrir un infarto.

¿CÓMO OCURRIÓ?

La artista también mencionó las sospechas que tiene en torno a cómo ocurrió la sustracción de su cuenta bancaria: “Tengo miedo de que hayan sido los de la empresa que me movilizan. Yo creo que me han vaciado a través del Yape. Ayer fui a un sitio de San Isidro y no sé cómo ha pasado. Le exijo al banco que vea eso. ¿Cómo pueden hacerle eso a una mujer? ¿Qué voy a llevarme a la boca mañana? Eso es una canallada”, enfatizó Monique.