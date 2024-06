Congreso: aprueban dictamen que extiende bonificación adicional para jueces del Poder Judicial

El Congreso de la República aprobó, la tarde de ayer, el dictamen del Proyecto de Ley 5961, que extiende la bonificación adicional mensual a jueces titulares del Poder Judicial. Los beneficiarios serán los jueces superiores, especializados y/o mixtos, así como los de paz letrados titulares.

Según el artículo 3 de la norma, el bono se dividirá en tres partes: los jueces superiores recibirán el equivalente al 80% del valor de cuatro y media unidades de ingreso del sector público, los jueces especializados y/o mixtos el 62% de la referida unidad; los jueces de paz letrados titulares el 40%.

DETERMINAR INGRESOS

Como se sabe, el Ejecutivo estableció en S/ 2 600 soles la Unidad de Ingreso del Sector Público correspondiente al año 2024. Esta sirve para deducir y determinar los ingresos que deben percibir los altos funcionarios y autoridades del Estado, informa RPP.

Asimismo, la norma legislativa precisa que la bonificación no tiene carácter remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable, ni forma parte de los beneficios laborales. También, no constituye base de cálculo para la CTS.