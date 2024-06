Ministro Santiváñez pide a Fiscalía y Poder Judicial mayor reflexión en la lucha contra la criminalidad

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitó más reflexión al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) en la lucha contra la criminalidad, a fin de que se pueda indagar y procesar a los delincuentes que son detenidos constantemente por los agentes de la Policía Nacional en todo el país.

Fue al ser consultado, en entrevista con RPP, por un suceso registrado en el distrito de Barranco, donde vecinos detuvieron a unos sujetos que ingresaron a una quinta a robar; sin embargo fueron liberados horas después ya que el juez consideró que estas personas no fueron detenidas en flagrancia.

INVOLUCRARSE

“Vuelvo a solicitar una reflexión en este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que involucrarse en el problema. Saludábamos que hace unos días el Poder Judicial haya dictado mandato de detención preliminar contra los 61 detenidos el fin de semana en el búnker donde fueron intervenidos, principalmente ciudadanos venezolanos”, indicó.

“Pero hoy ocurre que unos vecinos en Barranco detienen a unos delincuentes que entran a una quinta (…) y resulta que, cuando va el Ministerio Público al Poder Judicial, tengo entendido por la información que me han proporcionado, que el juez dice que no es flagrancia, sino que es tentativa, porque no llegaron a llevarse nada”, agregó Santiváñez Antúnez.