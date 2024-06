¿John Kelvin a prisión?: Dalia Durán denunció que habría viajado sin permiso judicial

Al parecer, el cantante John Kelvin estaría metido en graves problemas. Según su ex pareja, Dalia Durán, Kelvin habría viajado a Argentina sin permiso judicial, quebrando así las normas de conducta dadas por el juez.

El cumbiambero estuvo recluido en el penal de San Juan de Lurigancho de manera preventiva por el maltrato físico y psicológico contra la madre de sus hijos, Dalia Durán, pero fue liberado después que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte aceptara su solicitud para el cese de prisión preventiva.

Sin embargo, el artista debía cumplir ciertas reglas o normas de conducta dictadas por el juez, entre ellas, no salir de viaje sin permiso. Dalia Durán señaló al programa de Magaly TV, La Firme, que han revisado la carpeta en el juzgado junto a su abogado y Kelvin no tiene permiso para viajar ni fuera ni dentro del país.

Durán señaló que Kelvin no tiene autorización para moverse del domicilio que ha acreditado al juzgado, pues aún está en etapa probatoria, por lo que al no haber solicitado los permisos al juez, estaría infringiendo las reglas establecidas y eso podría poner en riesgo su libertad.

También criticó duramente a su expareja por esta situación: “Una persona como él no le interesan las reglas. Ahorita lo que John ha hecho es gravísimo. Si tiene sus permisos y todo, que te lo envíe. Es tan fácil. Así sea a provincia. Toma su tiempo, no es que tú lo pides hoy y ya te lo dan hoy o mañana, no. Ellos le evalúan y ven si te lo dan o no te lo dan”, manifestó.

REINCIDENTE

Cabe recordar que el cumbiambero fue recluido por segunda vez por incumplir normas de conducta y la orden de alejamiento a favor de Dalia Durán. Ahora, la cubana asegura que Kelvin estaría infringiendo nuevamente las reglas al viajar sin los permisos correspondientes.