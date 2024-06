Jhamir D'Arrigo: Madre de su hija lo denuncia por maltrato físico y psicológico

El futbolista de Alianza Lima, Jhamir D' Arrigo, fue denunciado públicamente este lunes 3 de junio por su expareja y madre de su hija, Michell Tenorio, quien acusa al extremo izquierdo de maltrato físico y psicológico.

La mujer hizo pública su denuncia contra el carrilero izquierdo de 24 años en el programa Amor y Fuego y reveló unos audios que pondrían en evidencia las agresiones que sufrió por parte del actual jugador blanquiazul.

“Él sabe todo lo que me ha hecho. Él sabe el daño desde que nosotros hemos empezado la relación. Sabe que me daña psicológicamente hasta el día de hoy", fueron las primeras palabras de Tenorio, quien además reveló que sufre de "depresión y ansiedad", por la situación que vive.

“¿Oe tú crees que a mí me importa tu vida? Oe, si nunca te he querido ¿Tú crees que me va a importar? Dime si yo te hubiese querido, huev***, consíguete tu marido y lárgate, no sé... donde chu** quieras. Estás loca, ¿no?”, se escucha decir al futbolista en uno de los audios difundidos por la madre de su hija.

PADRE AUSENTE

Asimismo, Michell Tenorio denunció que Jhamir D' Arrigo es un padre poco preocupado por su hija, alegando que cuando le pide algo para su pequeña, tiene que rogarle para que pueda cumplir, incluso, señaló que, en lo que va del año, el futbolista solo ha visto a su hija en dos ocasiones. Cabe precisar que hasta el momento el club Alianza Lima no se ha pronunciado sobre el caso.