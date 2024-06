Aeropuerto Jorge Chávez: Congreso cita a jefe de Corpac para que informe sobre suspensión de vuelos

El legislador Wilson Soto, titular de la Comisión de Defensa al Consumidor, dijo que ha citado para este lunes 3 de junio a José Barrios, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), institución responsable de administrar el Aeropuerto Jorge Chávez, para que informe sobre la suspensión de las salidas y llegadas de vuelos.

"No puede ser posible, por eso le he dado mi enérgico rechazo por cómo está manejando Corpac el aeropuerto Jorge Chávez. Le he dicho hace unos instantes al presidente de Corpac que mañana (hoy) que venga a la comisión para que dé las explicaciones del caso. Mañana él tiene que ir a la comisión", declaró parlamentario Soto Palacios, informa RPP.

CORTO CIRCUITO

Sobre los motivos que originaron esta situación en el Aeropuerto Jorge Chávez, el presidente de Corpac reveló que los técnicos detectaron que la caída del sistema, que afectó la pista de aterrizaje principal, se produjo por un corto circuito. Asimismo, el funcionario descartó que se haya tratado de una falla en los equipos.

Finalmente, esta mañana, tras 8 horas de suspensión, se restableció el servicio. Al respecto el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, señaló que se trató de un “hecho fortuito” el corto circuito en la pista de aterrizaje en el aeropuerto, que dejó unos 8 500 pasajeros afectados y 128 vuelos nacionales e internacionales cancelados.