Mauricio Fernandini tras salir del penal Castro Castro: "He sido un hombre afortunado"

El periodista Mauricio Fernandini, quien recobró su libertad este miércoles 29 de mayo, se pronunció tras salir del penal Castro Castro, luego que el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva en su contra por el caso "Fondo Mi Vivienda".

En declaraciones a la prensa, el comunicador, quien es investigado por el presunto delito de colusión agravada, confesó sentirse "afortunado" por las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo preso.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes y con muchas personas que me han acompañado en los últimos meses de mi vida. Me han hecho llegar manifestaciones de afecto a través de cartas, libros, estampas, rosarios. Realmente he sido un hombre afortunado porque en estos meses he estado acompañado y lleno de afecto”, dijo a su salida del penal.

REGLAS

Cabe precisar que, ahora que recobró su libertad, Mauricio Fernandini deberá cumplir con una serie de reglas: No podrá ausentarse de su domicilio, presentarse ante las autoridades fiscales cuando sea solicitado y no tener una comunicación con Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo y Sada Goray.