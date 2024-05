¿Realmente los perros necesitan ropa o zapatos para el frío? Consejos y recomendaciones

En estos días de frío y lluvias en Lima, es común ver a perritos en las calles luciendo ropa, que van desde chompas, vestidos, y hasta capuchas impermeables. Aunque resulta adorables, es importante conocer qué tan recomendable es vestir a las mascotas y si de verdad los protege de las bajas temperaturas.

Marco Díaz, médico veterinario y especialista en traumatología y ortopedia, explicó al portal web Útil e Interesante sobre la conveniencia de abrigar a las mascotas y los cuidados necesarios al hacerlo. "No está mal que usen abrigos, no les afecta salvo que sufran de problemas dermatológicos en los que un abrigo pueda exacerbar el problema. Se les puede poner ropa de algodón o impermeable, pero hay que cambiarla y lavarla bien; no pueden estar todos los días con la misma ropa”, detalló Díaz.

¿Y LOS ZAPATITOS?

Asimismo, el especialista consideró que los zapatos pueden ser incómodos para los perros y recomendó que, si se les colocan, sea solo mientras están fuera de casa y con ciertos cuidados.

“Yo siento que les incomoda porque caminan como caballos. Si les sacas y no los limpias bien, pueden aparecer hongos dentro de los zapatos producto de la humedad. Lo que recomiendo es que si los van a usar, sea solo cuando están fuera de casa; cuando estén dentro, es preferible que no los usen porque se sentirán más cómodos sin zapatos”, indicó.

CONSEJOS PARA EVITAR QUE TU MASCOTA SUFRA DE FRÍO

Lugar de Descanso: Es importante que los canes duerman dentro de casa y no en el patio, y mucho menos en el techo.

Ropa: La ropa es válida, pero hay que cambiarla constantemente para mantener la higiene.

Vacunas: Vacúnalo contra la gripe perruna.

Observación: Si ves que tu perrito no se mueve o está acurrucado mucho tiempo, especialmente si es geriátrico, es importante llevarlo al veterinario.

Higiene: Limpia y seca las patitas de tu perro después de sacarlo a pasear para evitar los hongos.