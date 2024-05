Pareja de Jackeline Salazar revela que empresaria vive con mucho temor y pide ayuda

La empresaria Jackeline Salazar fue rescatada tras 11 días de secuestro gracias a un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, que ahora sigue investigando a los autores de este delito. Sin embargo, aunque la empresaria ya se encuentra en su casa, las consecuencias por vivir este terrible episodio afectan su vida.

Así lo dio a conocer Eriksson Pozo, policía y pareja de Jackeline Salazar, quien habló en el programa Amor y Fuego sobre la situación de la joven, luego de su liberación y detención de los involucrados en este crimen.

“Después de esto siempre queda un trauma, ya que todo esto ha sido mediático y mucha gente que de repente está detrás de todo esto. De repente quiere hacer alguna otra maldad; entonces, mi pareja siempre se encuentra preocupada por ese tema, por la situación de su familia", explicó Pozo.

Además, señalo que Jackeline presenta cortes en la frente, mano y en un dedo, además de moretones en varias partes del cuerpo. Aunque no dio otros detalles, pues las diligencias de la policía continúan, sí hizo un llamado a las autoridades.

"Yo quisiera hacer mención por sugerencia de ella, a la ministra de la Mujer, para que pueda hacer unas peticiones con respecto a su seguridad. Me gustaría que se puedan apersonar y pueda de repente, no sé, sugerirle algo a mi pareja, no sé, alguna otra opción. Porque ahorita no quiere ni siquiera que su familia salga a la calle a hacer compras ni nada porque está en constante peligro. Así como su familia y como su papá y mamá", manifestó la pareja de la empresaria.

HABLA TÍO DE EMPRESARIA

Jesús Santos Victorio Acuña, tío de Salazar Flores, señaló que lo detuvieron por ayudar con la ubicación de la joven, además, dijo que buscan “hacerle daño”, esto manifestó durante su llegada a la sede de la Dirincri.