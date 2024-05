¡Increíble! Mujer fue por atención médica y aparece como fallecida en sistema de Essalud

Por medio de una denuncia, una mujer identificada como Gladys Acuña explicó que aparece como fallecida en el sistema de Essalud y que se dio cuenta de este hecho el último viernes 24 de mayo, pues tenía una solicitud de referencia al Hospital Marino Molina Scippa.

Acuña indicó que sufrió un accidente de tránsito el pasado 8 de mayo, fue atendida en el Centro de Atención Primaria III de Puente Piedra, donde le enyesaron y le dieron descanso médico hasta el 28 de mayo.

Luego, presentó una solicitud de referencia al Hospital Marino Molina Scippa, para que sea atendida en la especialidad de Traumatología y le ordenen una radiografía que confirme la situación de su lesión.

Varios días después, recibió la llamada de personal del área de Referencias y Contrarreferencia del CAP III de Puente Piedra, en que le informaron que el documento había sido observado por figurar como persona fallecida. Según el sistema, Gladys Acuña habría fallecido el 13 de febrero de este año a las 9:11 p.m.

SIN APOYO

Aunque la agraviada intenta solucionar esta situación, no ha logrado avances. Indicó al Rotafono de RPP que este 27 de mayo acudió desde temprano al lugar, pero en el área de Referencias le señalan que no pueden solucionar el problema y el área de Atención al Asegurado están trabajando en alguna solución, pero la mujer de 49 años dice sentirse abandonada, pues esta situación altera sus actividades: su licencia termina el 28 y el 29 debe retomar su trabajo, pero ahora no sabe quién le va a dar el alta y retirar el yeso.

“Me parece raro que me atendieron el 8 de mayo por emergencia y ahora no puedo por figurar como fallecida”, señaló, además, le indicaron que en 30 días se solucionará el caso o que busque atención externa. En tanto, mientras no se solucione, Gladys tendrá que usar muletas y continuar con el yeso que le generan dificultad para movilizarse.