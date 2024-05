De no construirse estación central de la Línea 2 no habrá interconexión con el Metropolitano, alerta Ositrán

Entidad advierte que sistema integrado de transporte está en riesgo porque Municipalidad Metropolitana de Lima no da los permisos correspondientes.

En la última sesión ordinaria del Consejo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), la presidenta del Regulador, Verónica Zambrano, advirtió que de no construirse la Estación Central (E-13) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao por falta de permisos que otorga la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no habrá interconexión con el Metropolitano.

“Nadie podrá ir de Ate al Callao en un solo recorrido, ya que por temas de seguridad no es permitido el pase del metro en dos kilómetros continuos sin estación. La empresa tendría que implementar cada tramo de manera independiente e incluso el concesionario podría reclamar compensación por cada kilómetro no recorrido. El proyecto se encarecería y no lograría la interconexión con el Metropolitano que es una de las facilidades que da la Estación Central”, enfatizó Zambrano.

AVANCES

En la reunión, representantes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización informaron sobre los avances de la construcción de las demás estaciones de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4.

En el tramo de la Etapa 1B, que comprende las estaciones Vista Alegre, Javier Prado y Municipalidad de Ate, se registran avances de 98,25 %, 98,91 %, 97,15 % respectivamente y solo falta ejecutar las instalaciones ferroviarias para que entre en operación, para lo cual se requiere la suscripción de una adenda.

Sobre la Etapa 1B del tramo que comprende las estaciones Bolognesi hasta San Juan de Dios, el avance va desde 56 % hasta el 75 % (dependiendo de cada estación). Es en este tramo que se debe construir la Estación Central. A la fecha, no se han iniciado los trabajos pese a que ya se entregaron los terrenos para la construcción, pero la MML no otorga los permisos correspondientes.

Los funcionarios del Ositrán señalaron que la construcción de las estaciones de la Etapa 2 avanzan a buen ritmo, pero que las áreas que comprenderían la estación San Marcos (E-7) aún no han sido entregadas por el concedente, situación que podría generar retrasos. Similar situación atraviesa la estación Aeropuerto (E-4) del ramal de la línea 4.

“Es necesario que se entregue el área de correspondiente a la Estación Aeropuerto (Jorge Chávez) para que permita el paso de la tuneladora”, recalcaron.