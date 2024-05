Julián Zucchi reaparece y hace un ‘mea culpa’: “acepto mi responsabilidad”

El actor Julián Zucchi fue visto en un evento público, el avant premier de 'Viejas Amigas', donde se le consultó sobre los polémicos hechos tras su rompimiento con la actriz peruana Yidda Eslava.

Zucchi señaló que se hace responsable de sus actos y que ya no culpa a la prensa. “Yo acepto mi responsabilidad, entiendo que no supe manejarme en el medio de esa locura, sentir que todos los días hablaban de mi vida cosas que yo no quería que se hagan públicas. Hoy la verdad no culpo a nadie, no responsabilizo a nadie”, dijo el actor argentino al Trome.

Esto lo dijo respecto a las acusaciones de Zucchi hacia los programas de espectáculos de Rodrigo Gonzáles y Magaly Medina, a quienes señaló por, presuntamente, hacer una campaña en su contra.

MÁS FUERTE

El actor señaló que el aislamiento que tuvo le ayudó a ver con otros ojos las cosas, además, dijo que ahora se siente más fuerte. “Me siento más fuerte. Antes leer criticas me hubieran afectado, yo soy muy sensible y los comentarios me dolían, y ayer cuando leía los comentarios ya lo veo desde otra perfectiva”, aseguró al diario Trome.