Cint G es forzada a dejar el escenario en plena actuación

La reconocida artista Cint G, hija del célebre ‘Tongo’, ofrecía una presentación en el ‘Festi Joven’, un evento auspiciado por la Municipalidad de San Miguel. No obstante, la noche tomó un giro inesperado cuando su presentación fue abruptamente interrumpida por las autoridades municipales.

En medio de su actuación, la Municipalidad de San Miguel pidió a Cint G desalojar el escenario, impidiendo que la artista culminara su show ante un público entusiasta. Ante ello, la reacción de Cint G fue inmediata frente al actuar municipal.

“Esto me parece una falta de respeto y que vaya a todas las redes sociales. La Municipalidad de San Miguel en estos momentos me está cortando cuando siquiera he publicado mi show. Graben todo, nos quedamos acá”, expresó la artista.

A pesar de la orden de desalojo, Cint G decidió desafiar a las autoridades y permanecer en el escenario, lo que generó sorpresa tanto entre los espectadores como entre los otros artistas programados para actuar después de ella. "La Municipalidad de San Miguel es una m**", expresó la artista en el escenario.

MUESTRAS DE APOYO

El incidente ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, donde seguidores y diversos artistas presentes en evento han mostrado su apoyo a Cint G y han criticado la gestión de la Municipalidad de San Miguel. Hasta el momento la comuna aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.