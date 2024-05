Huelga nacional indefinida: Gremios de salud iniciarán protesta este 21 de mayo

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital III Suárez Angamos, Juan Ávalos, señaló que la huelga nacional indefinida, que iniciará mañana 21 de mayo, está casi confirmada.

Explicó que el personal de salud quiere seguir sirviendo a la población, pero el incumplimiento de los convenios colectivos firmados en 2022 ha causado desagrado en quienes conforman los gremios sindicales de Essalud, dijo a Exitosa.

"Casi confirmada a 99.9%. ¿Por qué razón? El día de hoy va a haber una reunión en la cual esperamos ver la posición de la institución frente a esta medida que, en realidad, nos desagrada mucho. (...) La situación es bien clara: nosotros estamos preocupados porque nuestro corazón es de servir, pero ya no depende tanto de nosotros", añadió Ávalos.

RECLAMOS

Según el presidente del Cuerpo Médico del Hospital III Suárez Angamos, no se ha cumplido los convenios firmados hace dos años, entre ellos, esperan una nueva escala salarial, así como una atención digna para los asegurados.

Por otro lado, aseguró que la huelga indefinida que promueven solo tiene alcance a nivel local. "Nosotros tenemos alcance a nivel local. Como gremio que somos, no tenemos asiento a nivel directivo. No hacemos la compra ni hacemos los convenios. Esas son direcciones centrales. Mucha de las veces los asegurados nos piden cuente a nosotros. Nosotros no compramos. Nosotros estamos del lado del usuario", explicó.