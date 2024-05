Christian Thorsen: tratamiento con muérdago contra el cáncer me “salvó la vida”

Luego que fuera diagnosticado con cáncer de próstata, el famoso actor Christian Thorsen reapareció y habló sobre el tratamiento en base a muérdago que ha seguido durante los últimos tres años.

Aseguró que se siente bien y tiene esperanzas con el tratamiento en base a muérdago. “Me siento bien, sigo con mi tratamiento. El muérdago me salvó, el tratamiento en general, tomo otras cosas, pero siento que el muérdago me da vida, me hace sentir bien, me hace sentir vivo, porque lo que hace el muérdago es equilibrar tu sistema inmunológico, me siento siempre bien”.

Durante este tiempo lejos de los escenarios y concentrado en su tratamiento, aprendió que la fortaleza mental es muy importante para sobrellevar enfermedades como el cáncer.

“Es lo más importante (poder de la mente), creo ningún tratamiento por sí solo lo hace, es difícil estar de buen ánimo siempre, te vienen dudas, te cuestionas cosas, vienen momentos difíciles, te deprimes un poco porque no sabes qué puede estar pasando, pero lo importante es encararlo y dejar que pase y encarar todo con la frente bien en alto”, manifestó al diario Trome.

SOBRE SU SALIDA DE SERIE DE TELEVISIÓN

Thorsen dijo estar en desacuerdo con la manera que su personaje terminó y desapareció de la serie Al Fondo hay sitio. A su parecer, la forma como le comunicaron el fin de su aparición en la teleserie, donde estuvo por tantos años, no fue la adecuada.

“Ni siquiera fue en persona, sino por teléfono (…) A mí no me botan, nosotros sabemos que tu personaje llega hasta un punto donde el guionista no quiere que estés más y no estás más, pero que te digan gracias por tu chamba, por siete años de haber colaborado del éxito que esto es, y no fue así”, y añadió “me hubiera gustado que fuera de otra forma”, finalizó.