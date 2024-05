Línea 1 del Metro de Lima: conoce AQUÍ cómo tramitar la tarjeta para escolares

Con el objetivo de garantizar el traslado seguro de los escolares, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recuerda a los padres de familia que pueden tramitar la tarjeta de medio pasaje para sus hijos en las estaciones Pumacahua, Jorge Chávez, San Borja Sur, Los Postes y El Ángel.



La tarifa preferencial aplica los días hábiles durante la vigencia del año escolar, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Los sábados, domingos y feriados se cobra la tarifa general.



La recarga de las tarjetas se puede realizar en las máquinas de autoservicio ubicadas en las 26 estaciones de este sistema de transporte. El costo del pasaje general en la Línea 1 es de S/1.50 y S/0.75 el medio pasaje.



CÓMO OBTENER NUEVA TARJETA



Para realizar este trámite, los padres de familia o apoderados deberán acercarse con el alumno, portando el DNI vigente de este o la partida de nacimiento. En caso el menor pertenezca al régimen no escolarizado (modalidad virtual), deberá presentar también un certificado de estudios.



El horario de atención en las estaciones Pumacahua, Jorge Chávez, San Borja Sur, Los Postes y El Ángel es de lunes a viernes de 8 a. m. a 1 p. m. y de 3 p. m. a 8 p. m. Los sábados de 8 a. m. a 1 p.m. No hay atención domingos ni feriados.



El costo de la tarjeta preferencia es S/5.00. En el caso de requerir un duplicado, el solicitante realizará el trámite anteriormente mencionado y pagará la misma cantidad de dinero.



RENOVACION DE TARJETA



El proceso de renovación de la tarjeta no tiene costo. Dicho trámite se puede realizar en todas las estaciones de la Línea 1 con los mismos documentos requeridos, de lunes a sábado de 5 a. m. a 10 p. m. y los domingos y feriados de 5:30 a. m. a 8 p. m.