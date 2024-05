"Mujeres acompañando mujeres": más de 700 voluntarias atienden y dan soporte a víctimas de violencia

Con el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, cientos de voluntarias se sumaron a la intervención “Mujeres acompañando mujeres” del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la cual se les capacita para brindar acompañamiento a las víctimas de violencia.



“Fui al Centro Emergencia Mujer (CEM) para consultar si podía dictar clases de defensa personal a las usuarias, y me presentaron la estrategia ‘Mujeres acompañando mujeres’. Ahora hago algo mejor por ellas, genero un vínculo con efecto multiplicador a través de ellas, quienes, después, si quieren se convierten en voluntarias”, contó Silvia Donayre Delgado, profesora de capoeira en Lima y mentora de esta iniciativa, desde hace tres años.



Silvia Donayre indicó que sus tres hijos y su esposo han sido clave en su decisión, y sus principales alentadores. “Mi base es mi familia y mis usuarias son mi fuerza para seguir (…) Con el trabajo que realizo hay un antes y un después en la vida de las mujeres víctimas de violencia. Al inicio están con dudas y tímidas, pero conforme van pasando las sesiones se muestran más seguras y decididas a seguir el proceso de denuncia y con su proyecto de vida”, relató.



Asimismo, desde la región Ucayali, Fredesvinda Mendoza Clavince (52), agente comunitaria del asentamiento humano La Florida y voluntaria de “Mujeres acompañando mujeres” desde hace tres años, dijo: “Llegué a la intervención cuando hacia prevención de la anemia en niñas, niños y adolescentes (…) He tenido cuatro usuarias que pasaron el proceso y están más fuertes. Mi papá y mi esposo se sienten orgullosos de mí y me apoyan, y mis compañeras del trabajo me piden charlas sobre cómo prevenir la violencia. Siento que soy parte del cambio por una sociedad igualitaria y sin miedo para las mujeres”.



Las mentoras voluntarias son lideresas de las comunidades, quienes son capacitadas por especialistas del Programa Nacional Aurora del MIMP durante 10 sesiones especializadas en la temática de violencia y acompañamiento. Asimismo, siempre son guiadas por profesionales.



Silvia y Fredesvinda forman parte del grupo de 760 mentoras que fueron capacitadas por el ministerio en el año 2023 y hoy en día brindan acompañaron a otras mujeres víctimas de violencia



Durante el 2023,las regiones con mayor cantidad de mentoras son Lima Metropolitana, Junín y La Libertad; y este año continúan su labor. De las 579 mujeres víctimas de violencia acompañadas, el 50,8 % sufrieron violencia psicológica, el 49 % violencia física y el 2 % violencia económica por parte de su pareja o expareja.