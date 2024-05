Universidad peruana recibe premios internacionales por su innovadora infraestructura: ¿Dónde está ubicada?

La Universidad de Lima obtuvo dos nuevos reconocimientos internacionales por sus edificios I1, F1 y F2. Estos galardones reconocen la calidad y la innovación de sus instalaciones, y la posicionan como una institución que promueve espacios modernos de talla mundial para sus estudiantes.

El Edificio I1 fue galardonado con el Premio a la Excelencia 2024, otorgado por la Society for College and University Planning (SCUP) y el Comité de Arquitectura para la Educación (CAE) del American Institute of Architects (AIA). La moderna edificación alcanzó el Premio al Mérito en el rubro de excelencia arquitectónica en un edificio nuevo, que además distingue la planificación estratégica para su construcción.

La Universidad de Lima recibió este reconocimiento junto a la Universidad de Stanford y al Massachusetts Institute of Technology, prestigiosos centros de educación superior que también destacaron por sus innovadoras infraestructuras.

Asimismo, el I1 recibió la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en la categoría de oro, concedida por el United States Green Building Council (USGBC). Este reconocimiento destaca el compromiso de la Universidad de Lima con la sostenibilidad y el liderazgo en la transformación de la industria de la construcción al promover el desarrollo sostenible, el ahorro de agua y energía, la reducción de la huella de carbono, entre otras acciones de su política ambiental.

El Edificio I1 es un lugar para la investigación y la enseñanza. Cuenta con cinco niveles que albergan laboratorios, aulas, áreas de reunión y de trabajo grupal. Tiene un anfiteatro y terrazas cerradas y al aire libre para los estudiantes.

En tanto, los edificios F1 y F2, que conforman el Centro de Bienestar Universitario, también adquirieron importantes condecoraciones. Ambos fueron los ganadores del premio Instalaciones Destacadas en los NIRSA Outstanding Facilities Awards 2024, certamen que reconoce la excelencia en el diseño de instalaciones recreativas universitarias. Las dos edificaciones destacan por su funcionalidad, su diseño arquitectónico moderno y su enfoque en el bienestar de los estudiantes. El espacio ofrece una variedad de instalaciones para la práctica deportiva, las actividades culturales, así como zonas de descanso y esparcimiento.

OTROS GALARDONADOS

Así como la Universidad de Lima, en este certamen fueron premiadas otras instituciones de renombre mundial, como la Universidad de Houston, la Universidad de Wisconsin y la Universidad Quinnipiac, cuyas instalaciones se caracterizan por su calidad y modelo innovador.

Este nuevo premio internacional para los edificios F1 y F2 se suma a los tres galardones que recibieron el año pasado: el Premio de Instalaciones al Mérito 2023, otorgado por la plataforma Athletic Business; el Honor Award, entregado por New England Architecture Awards 2023 a través del Instituto Americano de Arquitectos (AIA Connecticut), y el Premio al Mérito en Excelencia Arquitectónica, otorgado por The Society for College and University Planning (SCUP) y The American Institute of Architects (AIA) Committee on Architecture for Education.

El diseño de los edificios estuvo a cargo del estudio Sasaki, con sede en Boston (Massachusetts, Estados Unidos), como parte del Plan Maestro que guía la renovación del campus universitario. Las construcciones se realizaron bajo la metodología VDC (virtual design and construction), que permitió que los procesos se desarrollen de manera eficiente y segura.