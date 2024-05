María Grazia Gamarra resta importancia a presunta infidelidad de su esposo: “confío en él”

La actriz decidió pronunciarse, luego que su esposo fuera grabado cuando se encontraba con una mujer en una discoteca. María Grazia Gamarra aseguró que confía en su esposo, pese a las reveladoras imágenes que mostrarían una posible infidelidad.

“Sí sabía, mi esposo salió, lo tengo absolutamente claro”, dijo la actriz quien mencionó que no sabe quien es la mujer con quien habla su pareja, pero señaló que no vio nada fuera de lo normal.

“Pero no pasó nada, puede ser una amiga, de repente del colegio”, acotó, restando importancia al ampay del programa Magaly TV, La Firme. Posteriormente, cuando la reportera le dijo a la actriz que se trataba de una instructora deportiva, ella la reconoció.

“Ah, sí, es una instructora, sí, claro, si la conozco, pero bueno, si no ha pasado nada malo, no ha hecho nada malo, no tengo nada de qué preocuparme”, respondió a la periodista del programa de espectáculos.

LANZA ADVERTENCIA

Si bien la actriz mencionó que confía en su esposo, añadió que en caso de algún ‘error’, de cualquiera de los dos, optarán por separarse y tomar caminos diferentes, pero que este no es el caso. “Todo bien, todo más que bien. Más bien muchas gracias por avisarme, cualquier cosa les contaré, pero por ahora todo más que bien”, finalizó.