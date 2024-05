¡Se robó nuestro corazón! Gatito fue hallado durante una requisa en el penal Ancón 1

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que encontraron un gatito de siete meses durante una requisa en el penal Ancón I.

Dicho felino, bautizado como 'Sony', habría estado viviendo bajo los cuidados de los internos del centro penitenciario.

“Para la tranquilidad de todos los interesados, les contamos que el michi del penal Ancón I, se encuentra en perfecto estado”, sostuvo la institución en sus redes sociales.

“NO HE COMETIDO DELITOS”

A través de un divertido video, se muestra cómo es la vida de ‘Sony’ en dicho centro penitenciario, en donde precisan que el único delito que ha cometido es robarse el corazón de los internautas y que no será “trasladado a otro penal”.

“No he cometido delitos. Bueno, ya me enteré de que me robé su corazón”, se escucha en el clip.