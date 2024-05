¡Multan a ciclista con más de S/41 mil por manejar en zona abandonada de Chaclacayo!

¡Increíble! Junior Zamora, ciclista clasificado, fue multado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo con el excesivo monto de S/41 mil 200 por manejar bicicleta en los alrededores del río Rímac y otras zonas de Lima Este.

Por ello, el deportista ha presentado una denuncia contra el mencionado municipio por presunto abuso de autoridad. Zamora Gonzáles explicó que desde hace varios años se dedica a entrenar en un circuito de ciclismo que se encuentra en una zona abandonada a lado del Rímac.

En ese ambiente desolado, el atleta organizó un evento de ciclismo gratuito donde invitó a otros colegas y a vecinos de la zona, a fin de darle otro aspecto al lugar e incentivar el deporte, pero el municipio lo sorprendió imponiéndole una gran sanción.

“Se hizo un evento gratuito y bonito porque los vecinos salieron a hacer barra a los ciclistas. Tras ello, me llamó la Municipalidad (de Chaclacayo) y me dijo que le estaba robando las ideas. A raíz de eso, la municipalidad me ha mandado una multa de S/41.200 por el hecho de hacer ciclismo aquí e invitar a la gente", explicó el deportista en TikTok.

¿QUÉ DIJO EL MUNICIPIO?

El deportista pide apoyo de expertos en temas legales ya que ha presentado una denuncia contra la Municipalidad por abuso de autoridad y señala que nunca antes había tenido este tipo de problemas.

"Tengo entendido que esta zona está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero desconozco los temas legales. Por eso pido apoyo. Vivo más de 40 años en Chaclacayo y entreno siempre. Nunca tuve problemas con otros alcaldes. Me dedico a fomentar el deporte y hace poco hicimos un evento con la Municipalidad de Chosica, donde todo salió bien", explicó Zamora a Latina.

En tanto, el municipio se pronunció respecto a este tema y argumentó que dicha multa se debe a que realizó el evento en enero, cuando la zona se encontraba en estado de emergencia por el Fenómeno del Niño.