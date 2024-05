Alcalde Rennán Espinoza afirma que "no era el conductor" del vehículo que impacto contra el peaje

El alcalde Rennán Espinoza señaló esta mañana, en entrevista con RPP, que no manejaba la camioneta que impacto contra una caseta del peaje Chillón el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo. Al interior del vehículo se hallaron botellas de cerveza.

Al respecto, el burgomaestre de Puente Piedra señaló que no manejaba el vehículo, lo hacía el funcionario Roy Huallpa a pesar de no contar con una licencia de conducir, por lo que – a su criterio – no estaba obligado a pasar la prueba de dosaje etílico.

“Sabe conducir, pero no tiene la formalidad, él es gerente de comunicaciones. Según las imágenes que se han visto, el carro sube estas rampas que tienen de protección las rampas y se inclina el carro”, manifestó Espinoza Rosales.

EXCESO DE LICOR

Dijo también que aprovecharon el feriado para dirigirse a un almuerzo. Y es por eso que se halló una caja de cerveza. El burgomaestre aclaró que no bebió durante el trayecto, pero dejó entrever que su conductor ingirió una lata de cerveza.

“Estaba en límite, es probable que haya tomado una bebida adicional. Una lata de cerveza es probable que termine siendo 0.57 [en la prueba de dosaje], porque si hubiera un exceso de licor, esto sería más grande. La norma permite que sea hasta 0.50, las autoridades determinarán la sanción”, agregó.