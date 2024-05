Ernesto Pimentel se sincera: ¿qué dijo sobre Alex Brocca?

Gran polémica se ha generado alrededor del artista Ernesto Pimentel y su expareja sentimental Alex Brocca, por lo que el conductor decidió pronunciarse sobre la historia detrás de esa relación, a fin de zanjar las especulaciones.

Durante la emisión de su programa sabatino, el conductor compartió algunas palabras referentes a su expareja para aclarar los rumores que se iniciaron tras la difusión de su reciente película.

“En mi historia nadie es el bueno ni el santo, nadie es el malo ni el villano. Durante todo este tiempo hay personas que han tratado de decir que esto que el otro, nunca he tratado de decir la palabra 'Alex' y hoy lo voy a hacer para decirle que lamento que no esté, para decirle que es muy triste que gente le ponga nombre a lo que él no le puso, hay personas que le ponen una verdad que era una novela”, inició su alocución.

Además, desmintió que intentara poner en ‘mala luz’ a Alex Brocca en la película ‘Chabuca’. “Voy a seguir celebrando la vida. Usted saque sus conclusiones. Siempre somos el malo en la historia del otro, pero todos merecemos una oportunidad. Lo que pasó hace 20 o 30 años no define lo que eres hoy. Hoy puedes ser una mejor persona. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares sabiendo que mi vida está amenazada”, finalizó el conductor.

NO LO OLVIDA

Pimentel aseguró que aún hoy, tras 20 años de su partida, no olvida a Brocca, e hizo una reflexión al respecto. “Me duele su partida, la vida me permitió en distintos momentos reírnos, la vida me permitió escucharlo lo arrepentido o triste que estaba de algunas cosas y yo también lo estoy, la vida no es blanca o negra, pero la vida es un maravilloso préstamo”, señaló.