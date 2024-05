Alan García: exdirector de Petroperú afirma que entregó un millón 300 mil dólares al expresidente

El exdirector de Petroperú, Faresh Atala, durante la audiencia de prueba anticipada en el proceso que se le sigue por lavado de activos, dijo que entregó un millón 300 mil dólares en efectivo a Alan García Pérez. Aseguró que actuó como testaferro del expresidente para que pueda recibir dinero de la empresa Odebrecht y que en total fueron 43 depósitos.

"Hay diferentes montos. Había veces de 20 mil, otras de 25 mil, veces de 30 mil, a veces de 45 mil o 50 mil. Dependiendo también las fechas. En las fechas más importantes, que era cerca de Navidad, yo inclusive traté de ir dos veces", dijo el investigado en la audiencia ante el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, informa RPP.

SIN INCOMODARTE

Asimismo, Atala Herrera reveló que había ocultado las transferencias bancarias cuyo origen era Kliendfeld Services Ltda, empresa offshore que utilizaba Odebrecht par realizar pagos a políticos en diferentes países, en una cuenta en Andorra. "Soy minucioso para las cosas, yo anoto todo lo que hago. No solamente en este caso. Yo anoté cada entrega, cada monto de dinero (…) y de dónde venía", agregó.

"En 2010 me llama el presidente para que lo visite (…) estuvimos conversando de cosas generales hasta que me dijo: (…) 'Te ha dicho Lucho Nava sobre este tema'. Yo le respondí 'sí, presidente, sí me ha dicho'. Entonces, me dijo: 'cuando puedas, sin incomodarte, a ver si me puedes ir trayendo (el dinero). Me invitó mi cafecito y me retiré", finalizó.