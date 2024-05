"Yo estaba en verde y me impactó": Habla conductor que fue chocado por auto donde iba "Tomate" Barraza

El cantante y actor, Carlos "Tomate" Barraza, se encuentra involucrado en un accidente automovilístico que tuvo lugar en horas de la madrugada de este jueves 2 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre, en la intersección de la avenida Sucre con La Marina.

El conductor del vehículo afectado iba por la avenida Sucre con dirección a Magdalena, mientras que el auto donde iba la conocida figura pública junto a miembros de su orquesta, se dirigía por la avenida La Marina hacia Jesús María, cuando ocurrió el incidente.

Tras el choque, el conductor afectado descendió de su vehículo para recriminarle a "Tomate" Barraza por el choque y exigirle que se haga cargo de los daños ocasionados. En un video grabado por testigos del hecho, se escucha la versión del agraviado, quien señala que el auto donde iba Barraza habría realizado una maniobra peligrosa.

"Yo he venido de allá hacia acá. Claro que he estado parado y he esperado 10 segundos en verde. Obviamente que esos 10 segundos, el semáforo de Sucre está en rojo. Entonces, yo he avanzado en primera, en verde y me impactó", relató.

Debido a que no lograron llegar a un acuerdo, ambas partes se dirigieron a la comisaría del distrito. Cabe precisar que el auto donde se movilizaba Barraza está a nombre de su madre, asimismo, contaba con lunas polarizadas que impedían identificar al conductor.

BARRAZA SE PRONUNCIA

Tras el incidente, el artista se pronunció a través de sus redes sociales, donde negó que haya sido quien conducía la camioneta en la que se trasladaba, la cual terminó con daños en la parte trasera debido al choque.

"Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para escribirme y preocuparse por mi bienestar después del lamentable incidente de tránsito [...] es importante aclarar que yo no estaba al volante del vehículo, como algunos medios han especulado. Invito a todos a revisar las cámaras del lugar para confirmar esta información", se lee en el comunicado difundido a través de sus redes.