Christian Domínguez: denuncian a cantante de estafa por más de 200 mil soles

Los problemas a la vida de Christian Domínguez no terminan de llegar. Esta vez, una empresaria denunció al cantante de haberla estafada con una alta cifra de dinero con la franquicia de sus restaurantes ‘Tusan Wok’.

En comunicación con el programa de Magaly Medina, Maritza Loza mencionó que el exintegrante de los Hermanos Yaipén le aseguró ganancias prosperas llegando a los 30 mil soles.

IMPUTACIONES

Asimismo, Loza señaló que el cantante le solicitó una inversión de 70 mil soles para la instalación de un local, pero terminó triplicando el dinero que fue prestado por bancos y familiares.

A pesar de que Christian Domínguez le pintó un panorama donde iba a poder recuperar el monto invertido el establecimiento del dueño de La Gran Orquesta terminó cerrando tres meses después.

Finalmente, Maritza Loza reveló que tuvo las intenciones de terminar con su vida por este gran problema que atraviesa en estos momentos de su vida. “Si no tuviera a mi hijita o a mi esposo, me moriría, me suicidaría creo, pero no puedo. Me siento estafada”.