Wanda del Valle ofrece su primera entrevista y habla del coronel PNP Víctor Revoredo

Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido delincuente ‘Maldito Cris’, ofreció una entrevista al programa colombiano Testigo Directo y habló de su captura, sus supuestos vínculos con la criminalidad y hasta del coronel PNP Víctor Revoredo.

Ante las cámaras, la joven de 27 años, conocida como la ‘Bebecita del crimen’, negó ser culpable de los delitos que le imputan las autoridades peruanas. Incluso, dijo que es falso que haya ofrecido dinero para asesinar al coronel Víctor Revoredo.

“No soy culpable de lo que me están acusando. Eso es totalmente falso (que haya ofrecido 40 mil soles para acabar con la vida del coronel Revoredo), nunca he tenido esas intenciones ni las voy a tener”, señaló durante la entrevista Wanda del Valle.

En otro momento, Bermúdez Viera recordó a su expareja Christopher Joseph Fuentes González, quien fue abatido a balazos por los agentes de la Policía Nacional durante una intervención en el distrito de San Martín de Porres en junio del 2023.

“Lo amo y lo extraño todavía, porque todos tenemos un corazón. Recuerdo lo que siempre me decía, que él no era para la cárcel, que él se iba a hacer matar porque no iba para la cárcel. No sé si era mi responsabilidad entregarlo”, sostuvo Wanda.

SOBRE SU CAPTURA

“Yo salía normal a la calle, al supermercado, a la peluquería. Una mañana salgo del domicilio donde estaba, veo una camioneta que nunca había visto y dije ya fue, es el día de mi captura”, recordó Wanda del Valle sobre el día que fue capturada en Colombia.