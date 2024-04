Álvaro Rod sin filtro: su pareja mostró chats y videos de sus infidelidades

Wileidy Monsalve, modelo venezolana, aseguró que el cantante Álvaro Rod, quien fue su pareja hasta hace poco tiempo, la engañaba con varias mujeres a la vez y en repetidas ocasiones.

Entre lágrimas, la joven aseguró a reporteros de Magaly TV, La Firme, que Rod no sabe valorar a las personas. En dicho programa presentó chats, fotos y videos que revelan las infidelidades del artista.

El cantante reveló al medio Trome, en octubre de 2023, que sus fans se le “regalaban”. En ese entonces decía que, pese a ello, él estaba contento con su novia. “Algunas me escriben y me ofrecen pack de fotos, sonrío y no hago caso. Ya sé que hasta pueden ser trampas para después salir en algún programa denunciando”, dijo en ese entonces.

PRESERVATIVO

La joven modelo también narró en dicho programa de espectáculos que halló un preservativo usado en el baño de la casa que compartía con el cantante.

Explicó que cuando se quedó sola en casa, revisó en el tacho y solo había un papel grande, al darle vuelta se dio cuenta que dentro había un condón usado. Además, Wileidy mostró el comprobante de la compra que hizo el cantante donde se resalta en el detalle: “Piel con retardante”.