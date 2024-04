Dr. Fong denuncia a Maricielo Effio por difamación: ¿Qué dijo la actriz?

La reconocida actriz peruana Maricielo Effio, dio a conocer que ha sido denunciada por el Dr. Víctor Fong después de que ella lo acusara de causar la muerte de la joven artista ‘Muñequita Milly’. La controversia surge tras el fallecimiento de la cantante folclórica, quien perdió la vida después de una operación de liposucción llevada a cabo por el Dr. Fong.

Effio, confirmó que recibió una denuncia por sus declaraciones públicas, pero enfatizó que no se retractará ni dejará de luchar por lo que considera justo. "Me ha denunciado porque dije que había matado a una persona, como lo dijo todo el Perú. Me parece bien que lo haga, está en su derecho. Igual, no voy a parar", dijo a Expreso la actriz.

Maricielo Effio señaló que continuará exigiendo justicia tanto para ella que fue víctima del galeno como para ‘Muñequita Milly’. "Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente. ¿Cómo es posible? Justicia para Muñequita Milly", escribió la actriz en una de sus publicaciones en redes sociales.

DENUNCIA CONTRA DR. FONG

Maricielo Effio ha acusado al Dr. Fong de mala praxis no solo en el caso de Muñequita Milly, sino también basada en su propia experiencia personal. La actriz, se sometió a una miniabdominoplastia en 2022 en la clínica del Dr. Fong, procedimiento del cual resultó insatisfecha por los resultados obtenidos, lo cual agregó más tensión a su relación con el médico.