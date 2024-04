María Fe Saldaña perdió a su segundo hijo con Josimar tras "circo" mediático

La pareja atraviesa una difícil situación, pues luego de anunciar que María Fe Saldaña estaba embarazada en marzo de este año, se supo recientemente que sufrió la pérdida de su segundo bebé.

La emprendedora reveló para el programa América Hoy que su embarazo fue interrumpido debido al escándalo mediático que protagonizó la expareja de Josimar, Yadira Cárdenas.

Según la cubana, Josimar y su pareja la habrían engañado para obtener la visa americana por 10 años, incluso, señaló que ambos fueron cómplices para beneficiarse de ella.

¿QUÉ DIJO MARÍA FE?

De acuerdo a la empresaria, el escándalo ocasionó que se le complique el embarazo hasta que, finalmente, perdió a su bebé. "Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé. Esta situación de verdad me puso muy mal, me estresé demasiado y todo se complicó, pero bueno, seguimos para adelante. Dios sabe por qué hace las cosas", dijo al programa en mención por medio de sus redes sociales.

También señaló que Josimar no quería que se sepa de esta situación, pero Saldaña tenía sus motivos. "Josimar no quiso que lo cuente, pero yo siento que tenía que decirles porque mucha gente estaba muy contenta por mi embarazo", explicó.