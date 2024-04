¿Samantha Batallanos perdonó y regresó con Jonathan Maicelo?

La pareja se separó, luego que la modelo denunciara al boxeador de haberla agredido en un taxi, sin embargo, ambos fueron vistos juntos en el auto del deportista.

En el programa Magaly TV, La Firme, se ve un reportero preguntando directamente a Batallanos si se habría reconciliado con Maicelo, a lo que ella prefirió guardar silencio. Según información de algunos medios de comunicación, ambos habrían pasado la noche en un mismo departamento.

Como se recuerda, la pareja estaba incluso pensando en matrimonio, pero terminaron separándose en medio de denuncias por violencia física y verbal.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El pasado 12 de diciembre, Samantha Batallanos reveló que Jonathan Maicelo la habría agredido violentamente al interior de un taxi, además, aseguro que no era la primera vez que el boxeador la agredía.

La ex reina de belleza confesó que había estado cegada por amor y le permitió que el deportista la agreda varias veces verbalmente, dijo en el programa de Magaly Medina.

Durante la entrevista, recordó uno de los momentos de violencia que vivió, cuando Maicelo se puso celoso de uno de los trabajadores. No solo la insultó, sino que la golpeó con cachetadas e incluso, la estranguló. Además, revelo que también la agredió frente a sus trabajadores en su restaurante.

“Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia”, explicó la modelo y empresaria.