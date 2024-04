Yidda Eslava arremete contra reportera por filtración de audio: “Como mier** puedes hacer eso, me acaban de cag**”

Después de que la reportera de un programa de entretenimiento local difundiera un audio donde se escucha a Yiddá Eslava hablando sobre los problemas con Julián Zucchi.

Tras ello, la actriz y exchica reality no lo tomo de una buena manera y arremetió sin pelos en la lengua contra la comunicadora indicándole que no era posible que pueda compartir una conversación sobre temas privados.

"Veronica cómo mier.. me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tu filtras mis audios. Es en serio? cómo mier.. me puedes haber hecho eso, tu no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... ", se le escucha decir a Yiddá.

SEPARACIÓN DE JULIÁN

Todos estos problemas en el medio iniciaron hace más de un mes desde que se confirmó la separación de Eslava de Julián por una posible “infidelidad”, ambos no han dejado de lanzarse dardos en los medios de comunicación.

Cabe mencionar, que la amiga de Zucchi, Natalia Otero sacó cara por el argentino y calificó a la exchica reality como una “manipuladora”.