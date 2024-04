Melissa Paredes sobre Dr. Fong tras muerte de ‘Muñequita Milly’: “No es el primer doctor que le pasa esto”

Tras la muerte de la ‘Muñequita Milly’ por una presunta mala praxis por parte del Dr. Víctor Barriga Fong, la actriz Melissa Paredes se pronunció al respecto del fallecimiento de la cantante oriunda de Juliaca.

En declaraciones, Paredes lamentó este suceso que atraviesa el Dr. Fong y señaló que no es el único especialista en cambios físicos que ha pasado este tipo de casos en un quirófano.

“La verdad, yo nunca he visto ese tipo de cosas y es diferente, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada uno bajo su criterio y bajo lo que ha vivido, lo recomienda, pero no todos somos iguales y no es el primer doctor al que le pasa esto. Infinidad de doctores que lamentablemente les pasa lo mismo. Son cosas, me imagino yo, que se escapan de las manos”, manifestó.

EXPERIENCIAS DISTINTAS

Después de que algunos personajes del medio local como Maricielo Effio o Cinthia Vigil salieran a la luz a denunciar al Dr. Fong por un mal trabajo, Melissa Paredes mencionó que nunca tuvo una mala experiencia a manos del especialista en temas estéticos.

“Yo bajo mi experiencia puedo hablar y recomendar ciertas cosas, bajo mi experiencia, lamentablemente no todas las experiencias son iguales”, indicó.