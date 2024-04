Natalia Otero revela detalles de la relación entre Zucchi y Yiddá Eslava: “era una manipuladora”

La amiga y ex compañera de Julián Zucchi, Natalia Otero, arremetió contra Yiddá Eslava y aseguró que ella lo “manipuló”, además, que lo alejó de su familia por años.

Por medio de su cuenta de Instagram, Zucchi compartió un video donde pidió a sus fans que le digan lo que pensaban de él, ante ello, Otero no dudó en dejarle un comentario.

“Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un bol*** que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí, de tu familia, entre otros. Claro, el bol*** eras vos que hacías caso. Pero qué manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada. Un matrimonio que hace años estaba dañado, ¿me vas a decir que se sorprendió de algo?”, publicó la ex Parchis.

Además, Otero tildó a su amigo de “ciego” porque señaló que todos sabían cómo era la relación con la madre de sus hijos: “Era todo tan claro desde afuera, pero imagínate el nivel de ceguera que manejabas, que tus amigos nos animamos a decirte algo”, continuó.

MÁS DE UNA SEPARACIÓN

En su exabrupto, Natalia Otero dejó entrever que la pareja andaba bastante mal desde hace algún tiempo y que no fue una, sino varias veces que se separaron. “Y felicitaciones por ser más bol*** aún, en mandarle un audio a la señora, diciendo que le fuiste infiel. (…) Yo te pregunto, ¿en cuál de las separaciones fue?”, comentó.