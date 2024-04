Falta de equipos pone en riesgo atención de pacientes en emergencia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas

La Contraloría General de la República alertó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) la falta de equipos en el tópico de Medicina y en la Sala de Reanimación o Shock Trauma, lo cual pone en riesgo la adecuada y oportuna atención de los pacientes, cuya vida y/o salud se encuentra en riesgo elevado, según lo señala un informe de control.



El servicio de Emergencia es la unidad orgánica o funcional de un establecimiento de salud, encargada de brindar atención médico quirúrgica de emergencia en forma oportuna y permanente durante las 24 horas del día a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en situación de emergencia. De acuerdo a su nivel de complejidad pueden resolver diferentes categorías de daño.



Al respecto, una comisión de control de la Contraloría General se encargó de verificar la organización del recurso humano y equipamiento de las áreas asistenciales del Servicio Médico de Emergencia del INEI, que se enmarca en lo establecido en la “Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia” (NTS N° 042-MINSA/DGSP-V.01) y la Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 sobre “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención”. Como resultado de esta labor, se emitió el Informe de Hito de Control N° 021-2024-OCI/3757-SCC, cuyo período de evaluación fue del 11 al 15 de marzo del 2024.

Equipos faltantes en tópico de Medicina

Se evidenció que el tópico de Medicina del servicio de Emergencia no cuenta con coche de paro equipado, electrocardiógrafo, glucómetro portátil y resucitador manual adulto, lo que pondría en riesgo la calidad y oportunidad en la atención de salud de los pacientes con prioridad de atención II y III que acuden al servicio de emergencia del INEN.



Según la NTS N° 042, los pacientes con prioridad de atención II son aquellos pacientes con cuadro súbito agudo con riesgo de muerte, cuya atención debe realizarse en un tiempo no mayor o igual a 10 minutos desde su ingreso al servicio. Mientras que los pacientes con prioridad de atención III son aquellos que no representan riesgo de muerte ni secuelas invalidantes y amerita su atención en el Tópico de Emergencia.

Equipos no disponibles en Sala de Reanimación o Shock Trauma

El segundo hallazgo fue que la Sala de Reanimación o Shock Trauma del Servicio de Emergencia del INEN no cuenta con el 61% de los equipos médicos dispuestos en la NTS N° 119. El área en mención no tiene 32 equipos médicos de los 57 con los cuales debería disponer y entre ellos figuran el analizador de electrolíticos y gases de sangre portátil, cama camilla multipropósito eléctrica tipo UCI, ecógrafo portátil, glucómetro portátil, laringoscopio adulto – pediátrico, monitor de funciones vitales de transporte, ventilador de transporte, entre otros.

También se comprobó que el coche de paro ubicado en dicha área tenía dos unidades del medicamento denominado Amiodarona 150 mg/3ml Inyectable (usado para corrección de diferentes tipos de arritmia) con fecha de vencimiento de febrero de 2024, lo que significa un riesgo para la calidad y oportunidad en la atención de salud para los pacientes con prioridad I que acuden al servicio de emergencia del INEN.

El carro de paro es una unidad móvil compacta que asegura, garantiza e integra los equipos y medicamentos necesarios para atender, en forma inmediata, una emergencia médica con amenaza inminente de la vida por paro cardiorrespiratorio, colapso vascular, shock anafiláctico o paciente con riesgo de muerte.

Cabe señalar que la sala de Reanimación o Shock Trauma es el área del servicio de emergencia destinado a la evaluación, diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes que presentan daños de prioridad I. Según la NTS N° 042, los pacientes de prioridad de atención I son aquellos con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte y que requieren atención inmediata en la Sala de Reanimación o Shock Trauma. La comisión de control advirtió que este hallazgo podría afectar la calidad y oportunidad de la atención en salud de los pacientes con prioridad I que acuden al INEN.

Recomendaciones

La Contraloría General recomendó comunicar estos hallazgos al jefe del INEN con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas que sean necesarias para asegurar la adecuada y oportuna atención de pacientes que acuden al Servicio Médico de Emergencia del INEN.