Servicios básicos: ¿cómo presentar reclamos si cortes generados por fenómenos naturales no son atendidos por concesionarias

Durante lluvias intensas, desbordes, huaicos y otras emergencias, la provisión de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica o la telefonía pueden interrumpirse, sin embargo, esto no exonera a las empresas proveedoras de adoptar las medidas necesarias para restablecer el servicio. Así lo precisa el Indecopi a través de la Guía para las y los Consumidores en Situaciones de Emergencia en el Perú (https://shorturl.at/jpG58).

Por ejemplo, si el servicio de electricidad se interrumpe y no es restablecido injustificadamente por periodos superiores a cuatro horas continuas, en el recibo del próximo mes se deberá compensar la energía que dejó de recibir. Asimismo, ante la caída de cables o postes de alumbrado público, la empresa concesionaria debe actuar en el más breve plazo pues constituye un riesgo eléctrico grave.

En cuanto al abastecimiento de agua potable, las empresas prestadoras de servicios (EPS) no deben cobrar por el tiempo que el usuario no recibió el suministro. De no cumplirse ello, el usuario puede presentar un reclamo ante la empresa y si la respuesta no le satisface, puede acudir al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (Trass) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Lo mismo ocurre con el servicio de telefonía fija, móvil, Internet o tv por cable. Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio, la empresa operadora deberá adoptar las medidas necesarias para solucionarlo. De lo contrario, el usuario puede formular el reclamo correspondiente. Si no se encuentra conforme con la respuesta puede apelar ante el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

GUÍA

El Indecopi ha elaborado la Guía para las y los Consumidores en Situaciones de Emergencia en el Perú con la finalidad de que la ciudadanía conozcan a qué entidad acudir para solucionar problemas generados por fenómenos naturales y que produzca suspensión de servicios (agua, energía eléctrica, telefonía, cable, etc.), así como otros servicios educativos, transporte terrestre, créditos bancarios, activación de un seguro de riesgo, cancelación de viajes, servicios turísticos, entre otros.