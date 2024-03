Semana Santa 2024: más de 350 efectivos de salvataje custodian playas de Lima por feriado largo

En el marco de la Semana Santa, la Policía Nacional del Perú ha dispuesto la movilización de 350 agentes pertenecientes a la Unidad de Salvamento Acuático en las 111 playas de Lima, entre los balnearios de Chacra Mar, al norte, hasta Cerro Azul, al sur de la capital.



Con el objetivo de garantizar una experiencia segura y agradable en las playas, las autoridades policiales han emitido una serie de recomendaciones claves a seguir por los bañistas como verificar la presencia de salvavidas entrenados y listos para responder en caso de emergencia.



Antes de ingresar al mar, se debe observar el color de las banderas colocadas en el lugar para verificar la peligrosidad de las aguas del litoral: rojo, evitar entrar al mar; amarillo, tomar precauciones; y verde, ingresar sin problema, siempre y cuando las personas sepan nadar.



Otras de las recomendaciones es no confiarse en las playas de oleaje calmado, debido a las corrientes internas que pueden presentar. Se sugiere nadar siempre en forma paralela a la orilla, nunca mar adentro y no nadar dando la espalda al mar.



La PNP también insta a los bañistas a no perder de vista a los menores de edad y no acercarse a las embarcaciones o lugares donde se practique deportes acuáticos.



Los especialistas precisaron que, al visitar una playa, es necesario informarse sobre las condiciones meteorológicas, la ubicación de los servicios de emergencia y las rutas de evacuación.



Por otro lado, si se piensa acampar en la playa, de preferencia acuda a las playas que tienen servicio de salvataje y respete las señales de bandera que indican el riesgo del mar. Procure no llevar animales domésticos a la playa y si prende una fogata, asegúrese de apagarla bien y dejar limpia la zona antes retirarse.



Evite colocar las carpas o sillas cerca del mar. Evitar el consumo de alcohol, ya que puede afectar el juicio y la coordinación, aumentando el riesgo de ahogamientos y accidentes.



Plan Verano 2024



A pocos días de culminar el Plan Verano 2024, la Policía de Salvataje reportó la ejecución de 2028 rescates de personas que estaban a punto de morir ahogadas. Del total, 1086 fueron varones mayores de edad, 441 varones menores de edad, 344 mujeres mayores de edad y 157 mujeres menores de edad.



Las playas con mayor cantidad de rescates son Santa María del Mar (321); Arica (177), Costa Azul (170) y San Pedro (152).