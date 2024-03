Robotín y su duro vía crucis producto a la diabetes: “Por el momento se me dificulta caminar”

Un duro momento viene atravesando Alan Castillo mejor conocido en el ambiente artístico como ‘Robotín’ después de que la diabetes que padece empeorará en los últimos días.

En una transmisión por redes sociales, el artista contó que el mal que lo aqueja desde hace muchos años le ha provocado una orquioepididimitis (hinchazón en sus testículos) el cual le impide realizar sus actividades cotidianas.

“Alejado de los shows por un tiempo hasta recuperarme. Me dio una fuerte infección que por el momento me dificulta caminar… (tengo) fiebre, náuseas (…) Ni dormir me deja. Sigo haciendo chequeos para ver con exactitud lo que me aqueja. Gracias a todos por sus buenas vibras, los quiero”, reveló.

DESCUIDO TOTAL

Al ser una persona que debe cuidarse en sus actividades, Robotín manifestó que últimamente se había descuidado en los alimentos que ingería en sus diversas comidas, los cuales ahora lo están perjudicando.

“Ya no puedo tomar gaseosas, energizantes, ají ni alimentos en grasa. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos”, sostuvo.

Finalmente, Alan Castillo hizo un llamado a sus seguidores y amigos apoyarlo en este momento complicado que viene atravesando, el cual espera que pueda superarse próximamente.