Dalia Duran tras nueva denuncia de agresión contra John Kelvin: “Hay tres personas más, pero no sé si lo denunciarán”

Luego de que la expareja de John Kelvin, Glenda Rodríguez denunciará al cantante por agresión, Dalia Durán reveló a un medio local que existirían más personas que habrían sufrido algún maltrato por parte del exintegrante del Grupo 5.

Asimismo, la cubana hizo un llamado a los medios de comunicación para que no la vinculen nunca más con el padre de sus hijos, ya que considera que fue una etapa nefasta en su vida amorosa.

“Yo sé que hay más personas, no sé si saldrán en su momento, pero hay tres personas más. No sé si lo denunciarán o no. (…) Es indignante todo esto, por más que pido que no me involucren con él, es inevitable”, manifestó.

DEFENSA PROPIA

El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco aseguró que su patrocinado tuvo este accionar en defensa propia por Glenda Rodríguez estaba agrediendo al cantante con un objeto punzocortante.

Cabe mencionar que, el cantante recuperó su libertad hace más de un año, pero podría volver a prisión por no estar cumpliendo las regales de disciplina que se le dictó.